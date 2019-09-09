فضيل وجلواك يقودان حملة (حنبنيهو)

قام عدد من الممثلين السودانيين على رأسهم عبد الله عبد السلام الشهير بـ(فضيل) ومحمد جلواك بدعم مُبادرة (حنبنيهو) التي دعا إليها تجمُّع المهنيين السودانيين في شهر يوليو، وتتواصل حتى الآن في عددٍ من الولايات وفي الخرطوم، وتأتي حملة (حنبنيهو) من أجل المُشاركة والمُساهمة في بناء الوطن بعد نجاح الثورة السودانية التي اقتلعت الحكم السابق الذي استمر لـ(30) عاماً، وأوضح عبد الله عبد السلام خلال مقطع فيديو بُث على مواقع التّواصُل الاجتماعي المُختلفة بأنّ المُبادرة يشترك فيها العديد من الفنانين السُّودانيين في شَتّى المجالات.
صحيفة السوداني