ما علاقة زوجة غريزمان بإهداره ركلة جزاء؟

في المباراة -التي سحق فيها منتخب فرنسا ضيفه الألباني 4-1 في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بتصفيات “يورو 2020”- أهدر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ضربة جزاء في الدقيقة 36.
وارتدت تسديدة مهاجم برشلونة من أعلى العارضة ولم تدخل المرمى رغم أنه يمتلك نسبة نجاح عالية في تسديد ركلات الجزاء، ولدى سؤاله عن السبب جاء جوابه ساخرا وصادما في آن “السبب زوجتي”.
وتابع بطل العالم مع منتخب “الديوك” أنه لا يعلم ماذا حدث “قد يكون بسبب غياب زوجتي وعدم مشاهدتها للمباراة.. سددتها بطريقة مباشرة ولكنها لم تدخل.. لا يمكن أن نسجل دائما.. علي العمل على هذا الموضوع”.
يذكر أن منتخب فرنسا رفع رصيده إلى 12 نقطة ليتصدر المجموعة الثامنة بفارق الأهداف فقط عن آيسلندا وتركيا صاحبة المركز الثالث، وتوقف رصيد البانيا عند ست نقاط بالمركز الرابع.
وسجل رباعية “الديوك” كينغسلي كومان (8 و68) وأوليفيه جيرو (27) وجوناثان إيكوني (85).
الجزيرة