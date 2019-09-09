مارادونا يحظى باستقبال كبير من مشجعي فريقه الجديد

حظي الأرجنتيني دييغو مارادونا باستقبال كبير فجر اليوم في بداية مشواره التدريبي مع فريق خيمناسيا لابلاتا صاحب المركز الأخير في البطولة المحلية.
واحتشد أزيد من 30 ألف مشجع خصيصا للترحيب بقدوم بطل كأس العالم 1986 وذلك قبل أن يبدأ مارادونا مهمته يوم الأحد القادم بمواجهة راسينغ ضمن الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني.
وقال النجم صاحب الـ58 عاما في أول كلماته لجماهير فريقه الجديد، حيث بدا التأثر الشديد عليه من حفاوة الاستقبال: “أريد أن أعدكم بشيء: طالما أنا مدرب هذا الفريق، ستبقى المجموعة مثالا يحتذى به للجميع.. ومن أجل كل هذا الحب الذي منحتموني إياه، سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بالمباريات، وسنفوز بها”.
وأضاف مارادونا خلال كلمته: “ثقوا تماما في أننا سنستعد جديا لمباراة الأحد، وسنخوض مباراة حياة أو موت، وسنحتفل جميعا بالانتصار”.
وتعاقد خيمناسيا يوم الخميس الماضي مع مارادونا، الذي يعتبر واحدا من أعظم اللاعبين على مر العصور لمساعدة الفريق في أزمته على صعيد النتائج بالموسم الحالي.
وتأسس خيمناسيا في 1887 وفاز بلقب واحد طوال تاريخه، وهي بطولة كأس سنتيناريو في عام 1993.
العربي21