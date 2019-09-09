فينغر نادم لعدم تعاقد أرسنال مع ميسي

كشف الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق أنه كان قريبا جدا من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة عام 2003.
وفي العام نفسه تعاقد “المدفعجية” مع الإسباني سيسك فابريغاس من الفريق الكتالوني، غير أن المدرب المخضرم أعلن ندمه على عدم الإصرار على التعاقد مع “البولغا” وقتها.
وأوضح -في لقاء مع “بي إن سبورتس”- أنه “كنا نفاوض لضم ميسي عندما تعاقدنا مع فابريغاس لأن اللاعبين كانا صديقين ويلعبان دائما جنبا إلى جنب”.
وتابع “برشلونة كان يملك لاعبين شبابا مذهلين وقتها.. في الفريق نفسه كان هناك ميسي وفابريغاس وبيكيه.. ميسي بقي في إسبانيا، والأخيران قدما إلى إنجلترا”.
وختم “أبدينا رغبتنا في التعاقد معه ولكنه كان لا يمس في ذلك الوقت”.
الجزيرة