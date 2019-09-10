حمدوك يؤكد أزلية العلاقات السودانية المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك حرص السودان على تمتين العلاقات الأزلية بين السودان ومصر بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقائه يوم الإثنين بمكتبه وزير الخارجية المصري سامح شكري بحضور وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.
وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى مجمل علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم والقاهرة.
وأبان أن الزيارة تعد أول زيارة رسمية لوزير الخارجية المصري للسودان بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وقال إن وزير الخارجية المصري نقل تحيات القيادة المصرية للسودان حكومةً وشعباً وأضاف أن الوزير المصري أعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل وتنشيط آليات التعاون المشترك بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأوضح السفير مانيس أن البلدين أكدا حرصهما على تفعيل الآليات التي ستقود لتحقيق هذه الغايات.
الخرطوم 9-9-2019 (سونا)