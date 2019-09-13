نيمار ضمن تشكيلة سان جيرمان أمام ستراسبورغ

كشف المدرب الألماني توماس توخل، يوم الجمعة، أن المهاجم البرازيلي نيمار سيكون “ضمن تشكيلة” باريس سان جرمان عندما يستضيف ستراسبورغ يوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم.
ولم يحسم توخل ما إذا كان أغلى لاعب في العالم سيشارك كأساسي على ملعب بارك دي برانس، لكنه قال: سيكون ضمن التشكيلة، هذا أكيد.
جاء ذلك بعد غيابه عن الفريق في ظل مفاوضات لعودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بعد موسمين أمضاهما في سان جرمان، انتهت دون اتفاق بين الناديين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مطلع سبتمبر.
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