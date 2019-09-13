توعد منتقديه بالرد بالملعب.. زيدان يزف خبرا سارا لجماهير ريال

أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد أصبح جاهزا لبدء مشواره رسميا مع النادي الملكي غدا السبت ضد ليفانتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال المدرب الذي ينتظر الكثير من نجمه البلجيكي العائد للتدريبات بعد تعافيه من إصابة بالفخذ، في مؤتمر صحفي عشية مباراة يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو “نحن جميعا نرغب في مشاهدة إيدين، ثمة الكثير من الضغط، التطلعات. نعرف الوضع. هو جاهز وهذا الشيء الأكثر أهمية”.
وكان هازارد -أحد أبرز انتقالات هذا الصيف بانضمامه لريال من تشلسي الإنجليزي مقابل مئة مليون مليون يورو- تعرض لإصابة قبل انطلاق الموسم، لكنه بات جاهزا للعودة بعدما انخرط في التمارين بشكل كامل خلال الأيام الماضية.
ومع ذلك طالب زيدان بالصبر على هازارد، وقال “يجب أن نقارب الأمر بهدوء، لقد أصيب لمدة ثلاثة أسابيع، واستأنف (التدريب) منذ أسبوع”.
وتابع “لدينا سبع مباريات في 21 يوما ويتعين علينا مقاربتها بتروٍّ. سيعود الأمر لي لتحديد دقائق ووقت لعبه، لأننا نحتاج إليه فترة طويلة، من أجل مباريات عدة، وليس واحدة”.
وتعتبر عودة هازارد إلى المنافسة خبرا سارا للريال خصوصا وأنها تأتي قبل أول قمة قارية للنادي بمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد مضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
كما تأتي عودة هازارد في ظل معاناة الفريق على صعيد الإصابات، لاسيما مع الكرواتي لوكا مودريتش وماركو أسنسيو.
وأكد زيدان أنه لا يكترث بالانتقادات الموجهة للفريق بعد سقوطه في فخ التعادل مرتين بالمراحل الثلاث التي أقيمت حتى الآن بالليغا، معتبرا أن “التعليقات وكل ما يقال، لن يتغير. نعرف ما نرغب في تغييره داخل (الفريق) وسنقوم بفعل الأشياء بشكل جيد”.
وختم حديثه بالقول “لا يجب التحدث بعد الآن، يجب أن نرد على أرضية الملعب”.
الجزيرة