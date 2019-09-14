فاز عليه بشق الأنفس.. ليفانتي يعذب ريال مدريد

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب 3-2 على ليفانتي، اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.
واستعاد الريال اتزانه في المسابقة بعد تعادلين متتاليين وانتزع فوزا مستحقا على ليفانتي، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف أمام أتلتيك بلباو لحين انتهاء بقية مباريات المرحلة.
وأهدر الريال فرصة تحقيق فوز أكبر، بعدما تسابق لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم في الشوط الأول فيما أسفرت التغييرات التي أجراها الفريق في الشوط الثاني عن تراجع مستوى الأداء نسبيا.
وشهدت المباراة مشاركة البلجيكي إيدن هازارد النجم الجديد للريال للمرة الأولى مع الفريق منذ أن انتقل إليه هذا الصيف قادما من تشيلسي الإنجليزي.
وبدا أن الريال حسم المباراة تماما في شوطها الأول، حيث سجل ثلاثة أهداف أحرزها بنزيمة (25 و31) والبرازيلي كاسيميرو (40).
ولكن ليفانتي أثار القلق لدى مشجعي الريال في الشوط الثاني، حيث رد بهدفين سجلهما بورخا مايورال (49) وغونزالو ميليرو (75).
ورغم هذا، تمسك الريال بانتصاره ليتجمد رصيد ليفانتي عند ست نقاط في المركز الرابع.
الجزيرة