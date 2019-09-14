بوروسيا دورتموند يوجه إنذارا لبرشلونة بفوز كاسح على ليفركوزن

عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات قبل قمته المرتقبة ضد ضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء المقبل، وذلك بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4-صفر اليوم السبت في إحدى قمتي الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجل الإسباني باكو ألكاسير (28) وماركو رويس (50 و90) والبرتغالي رافايل غيريرو (83) رباعية دورتموند.
وعوض دورتموند وصيف بطل الموسم الماضي بسرعة خسارته المفاجئة أمام أونيون برلين الوافد الجديد إلى دوري الأضواء في الجولة الثالثة، وحقق فوزا مستحقا كان في أمس الحاجة إليه وجه عبره إنذارا لبرشلونة ضيفه في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
وهذا هو الفوز الثالث لدورتموند هذا الموسم، فرفع رصيده إلى تسع نقاط وانتزع الصدارة بفارق الأهداف مؤقتا من لايبزيغ الذي يخوض لاحقا القمة الثانية في المرحلة أمام ضيفه بايرن ميونيخ بطل المواسم السبعة الأخيرة، في حين مني ليفركوزن بخسارته الأولى هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع من المركز الرابع إلى السادس.
الجزيرة