عصراً بمدينة (أبــا)..الهلال يحل ضيفاً ثقيلاً على الأفيال النيجيرية

يسعى الجهاز الفني للهلال للاقتراب من التأهُّل لمرحلة دوري المجموعات من مُسابقة كأس الأندية الأبطال أمام أنيمبا النيجيري على إستـــاده الدولي بمدينة (أبــا) النيجيرية في ذهاب دور الـ(32)، وذلك في أول مُواجهة بين الفريقين منذ العام 2008م..
الهلال يطمع في الفوز
ويَطمع الهلال في بدايةٍ قويةٍ ومُوفّقةٍ، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أنيمبا النيجيري في ملعبه وبين جمهوره، الفائز باللقب عامي 2003م و2004م، يأمل في اجتياز عقبة نظيره النيجيري، الذي يحلم باستعادة بريقه في الملاعب الأفريقية بعد فترةٍ طويلةٍ من الغياب، وكان الجهاز الفني الذي يقوده المدرب صلاح آدم والمدرب العام هيثم مصطفى قد وضع اللمسات الأخيرة عصر أمس بمُشاركة جميع لاعبيه الذين انتظموا في التدريبات بعد الاستحقاقات الأفريقية للمنتخبات الوطنية، وسط اهتمامٍ كَبيرٍ من قِبل مجلس الإدارة المُتابع للإعداد من الخرطوم، وشهدت التدريبات الأخيرة تألقاً لجميع اللاعبين الذين سيختار منهم المدرب التشكيلة المُتوقّعة لخوض المواجهة عصر اليوم.
أنيمبا يرفض التفريط
وبالمُقابل، يرفض الجهاز الفني لفريق أنيمبا النيجيري التفريط في نقاط مُواجهة اليوم خَاصّةً والمُباراة على ملعبه وبين جماهيره، ويضع المدير الفني للفريق عثمان عبد الله ألف حساب لخصمه، حيث أجرى المران الأخير أمس بمشاركة جميع لاعبيه، وأكّد أنّ الفوز بالمباراة يعني له الكثير قبيل التّوجُّه إلى الخرطوم وخوض لقاء الإياب بملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، كما طالب المدرب لاعبيه بالتركيز أكثر وعدم الاستهتار بخصمهم واحترامه حتى يكون الفوز حليفاً لهم إسعاداً لقاعدتهم الجماهيرية حتى يصل أنيمبا إلى مرحلة المجموعات في هذه البطولة.
بوي يُحذِّر ويتمنّى الفوز
كَشَفَ مُدافع الهلال عبد اللطيف بوي أنّ المُواجهة التي ستجمع الهلال بأنيمبا النيجيري صعبة وليست سهلة على حد قوله، ولكنه عاد بالقول إنّ لكل مباراة حسابات مُختلفة تأتي في وقتها المُناسب، مُشيراً إلى أنّ النجاح في لقائي الذهاب والإياب بمثابة الصعود مُباشرةً إلى دوري المجموعات، ورأي أنّ بلوغ الفريق إلى هذه المرحلة من الدوري الأفريقي لم يكن ضربة حظ، بل كان ذلك نتاجاً لعَملٍ كَبيرٍ من قِبل الإدارة واللاعبين والجماهير ومن قَبلهم الجهاز الفني، وحَذّرَ بوي زملاءه اللاعبين من خُطُورة المُواجهة أمام أنيمبا النيجيري عصر اليوم، مُوضِّحاً أنّ الفوز ذهاباً وإياباً على النيجيري يعني الصعود مُباشرة إلى دوري المجموعات وهذا ما نَسعى إليه جميعاً من خلال أول مُواجهة لنا في نيجيريا، وتمنّى بوي الفوز بها لوضع قَدَمٍ في مُشوار التّأهُّل إلى الدور القادم.
هارون يُؤكِّد الجاهزية
طمأن محمد عبد اللطيف هارون رئيس بعثة الهلال المُتواجدة في نيجيريا برسالة لجماهير الهلال بشأن أوضاع الفريق وجَاهزيته لِخَوض مُباراة اليوم في الأندية الأبطال، مُؤكِّداً أنّ كلّ الأمور تمضي وفق مَا هو مَطلوبٌ، مُبيِّناً أنّ الجهاز الفني وصل باللاعبين إلى قِمّة الجاهزية من خلال المُرانين الأخيرين تمهيداً للدفع بالتشكيل الأمثل الذي سيدفع به في المُباراة، وشكر هارون، إدارة نادي أنيمبا النيجيري على استقبالهم وتسهيل الأمور في التدريبات، ووعد في ختام حديثه بأن يعود الهلال من معقل النيجيري بنتيجة إيجابية تخدم حظوظه في الترقي إلى المرحلة المُقبلة من البُطُولة.
أوستين يُهدِّد الهلال
أكّد أولاديبو أوستين نجم وسط أنيمبا النيجيري في تصريحاتٍ لموقع “بريلا نت”، أنّ مباراة الهلال مُهمّة للغاية وأنّ هدف فريقه هو حفظ ماء الكرة النيجيرية بعد إقصاء كانو بيلارز في المرحلة السابقة، وتابع: أنيمبا هو الممثل الوحيد للكرة النيجيرية في دوري أبطال أفريقيا في المرحلة الحالية بعد خُرُوج كانو بيلارز، وهدفنا هو مُواصلة المُشوار وتطوير أدائنا قبل مواجهة اليوم، واختتم حديثه بأنّ فريقه أصبح جاهزا لخوض المباراة وذلك من خلال الإعداد الذي انتظم فيه مُبكِّراً لهذه المُواجهة، مُؤكِّدًا أن ثمار التدريبات ستظهر أمام الهلال.
قناة الهلال تنقل المباراة
أكّدت قناة الهلال الفضائية عن بثّ مُباراة الهلال ونظيره أنيمبا النيجيري عصر اليوم الأحد من داخل ملعب أنيمبا ضمن ذهاب دوري الـ(32) من دوري أبطال الأندية الأفريقيّة.
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