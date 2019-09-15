سرّ احتفال سواريز بهدفه الأول بمرمى فالنسيا

عودة مظفرة للنجم الأورغوياني لويس سواريز من الإصابة إلى الملاعب بتسجيله هدفين لفريقه برشلونة بمرمى فالنسيا، في المباراة التي انتهت أمس بفوز البرسا 5-2 في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
ودخل “البيستوليرو” -الذي غاب منذ مباراة فريقه الأولى بالليغا أمام أتلتيك بلباو التي خسرها بهدف نظيف- في الدقيقة 60 بديلا لأنسو فاتي، ليسجل هدفه الأول بعد دقيقة واحدة فقط، ثم يضيف هدفه الثاني قبل نهاية المباراة بثماني دقائق.
وكان لافتا بعد تسجيله الهدف الأول احتفاله بطريقة غير معتادة، إذ رسم حرف “x” باللغة الإنجليزية ورفع يديه للسماء، وكُشف لاحقا أن الأورغوياني الدولي أهدى هدفه إلى “تشانا” ابنة لويس إنريكي مدربه السابق في البرسا، التي توفيت الشهر الماضي بعد إصابتها بنوع نادر من سرطان العظام.
يذكر أن سواريز -الذي سجل الموسم الماضي 25 هدفا- بات ثالث الهدافين في تاريخ البرسا بعد زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي (419 هدفا) والإسباني سيزار رودريغيز بـ190 هدفا.
الجزيرة