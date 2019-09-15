البرهان: لن “نفي” السعودية حقها والعلاقة معها استراتيجية

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية علاقة أزلية وأخوية واستراتيجية، وأضاف بقوله: “لن نفي المملكة حقها، وهي تقف بشرف ومروءة، ونوايا حسنة مع كافة الشعوب”.
وقال إن السودانيين ممتنون للمملكة العربية السعودية، التي أثبتت رعايتها لأبناء الإسلام في كل مكان، كما مدت يد العون والمساندة للجميع، بما تمتلك من احترام وتقدير في الأوساط العالمية كافة، وأن العلاقة استراتيجية وستظل، بما يحقق وحدة المصير وتبادل المصالح، التي تخدم الشعبين الشقيقين، وأضاف “السودانيون – قيادة وشعباً – يجمعون على تقدير وقفة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بجانبهم في أوج لحظات مسيرة السودان”.
ووصف البرهان – في حوار خاص نشرته صحيفة “البلاد”-، مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع السودان، والسودانيين، بالمشرفة والأزلية والأخوية والاستراتيجية، مثمناً الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة للسودان، وسعيها المتواصل مع أصدقائها وحلفائها؛ من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأكد البرهان أن مشاركة السودان في التحالف العربي باليمن تأتي لإعادة الشرعية، وحمايتها بناءً على قرار جامعة الدول العربية، موضحاً أن المجلس العسكري حافظ على كيان الدولة في ظل غياب الحكومة، وكان همه الأول تحسين معاش الناس، وأشار إلى أن استقالة ابن عوف جاءت استجابة لخيار الشعب، ورؤية قيادات القوات المسلحة، وقال: “إننا نعيش مرحلة جديدة لسودان يسع الجميع، والبيئة السياسية مهيأة الآن للتفاوض مع كافة ألوان الطيف السياسي، وإن الشعب السوداني لابد أن يعوض سنين صبره، رفاهية واستقراراً”.
شبكة الشروق + وكالات