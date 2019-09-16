البرهان: الشعب السوداني لا بد أن يعوض سنين صبره رفاهية واستقراراً

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية علاقة أزلية وأخوية واستراتيجية، وأضاف بقوله: “لن نفي المملكة حقها، وهي تقف بشرف ومروءة، ونوايا حسنة مع كافة الشعوب”، في وقت قال فيه: “إننا نعيش مرحلة جديدة لسودان يسع الجميع، والبيئة السياسية مهيأة الآن للتفاوض مع كافة ألوان الطيف السياسي، وإن الشعب السوداني لا بد أن يعوض سنين صبره، رفاهية واستقراراً”.
ووصف البرهان – في حوار نشرته صحيفة “البلاد” السعودية – مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع السودان، والسودانيين، بالمشرفة والأزلية والأخوية والاستراتيجية، مثمناً الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة للسودان، وسعيها المتواصل مع أصدقائها وحلفائها؛ من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
صحيفة السوداني