قرعة مونديال الأندية.. الترجي التونسي يواجه بطل آسيا والسد القطري قد يواجه ليفربول

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي سحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسويسرا، الترجي التونسي بطل أفريقيا في مواجهة قوية أمام بطل آسيا الذي لم يتحدد بعد.
وسيقابل مونتيري المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد بطل قطر ومستضيف البطولة وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل منطقة أوقيانوس.
وسيشارك ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا إضافة إلى بطل أميركا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد اعتبارا من الدور قبل النهائي.
وتقام البطولة لأول مرة في قطر بين 11 و21 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمشاركة سبعة أندية، ستة منها أبطال القارات الست، إضافة إلى بطل الدولة المستضيفة.
وفيما يلي نتيجة القرعة:
الدور الأول:
السد (قطر) أمام هينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة)
الدور الثاني:
الفائز من المباراة (1) أمام مونتيري المكسيكي (المباراة 2)
بطل آسيا أمام الترجي التونسي (المباراة 3)
قبل النهائي:
الفائز من المباراة رقم (3) مع بطل أميركا الجنوبية
الفائز من المباراة رقم (2) مع ليفربول
الجزيرة