رسميا.. ميسي ضمن قائمة برشلونة لمواجهة دورتموند

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم رسميا جاهزية نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في مباراة الفريق أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني برسم منافسات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.
وكشف مدرب نادي برشلونة، إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه التي ستسافر إلى ألمانيا، لمواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالبطولة.
وشهدت قائمة “البارسا”، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يخض أي مباراة مع النادي الكتالوني هذا الموسم، حيث غاب عن المباريات الأربع الأولى في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى، تعرض لها خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس الماضي.
وأكد برشلونة في تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت شفاء ميسي بعدما تعرض لإصابة في الفترة الاستعدادية أبعدته عن الفريق في المراحل الأربعة الأولى من الدوري الإسباني.
وجاء في تغريدة لبرشلونة أنّ ميسي والحارس البرازيلي نيتو “لائقين” لافتتاح دوري أبطال أوروبا، كما ورد اسم كل منهما في القائمة المختارة، إضافة لتغريدة :”ليونيل ميسي عاد”.
وضمت قائمة برشلونة 22 لاعبا وهم: تير شتيغن، ونيتو، وإيناكي بينيا، ونيلسون سيميدو، وجونيور فيربو، وجيرارد بيكيه، وكليمنت لينغليت، وموسى واغي، وجوردي ألبا، وتوديبو، وسيرغي روبرتو، وسيرجيو بوسكيتس، وإيفان راكيتيتش، وآرثر، وفرينكي دي يونغ، وكارليس ألينيا، وأرتورو فيدال، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان، وكارليس بينيا، وأنسو فاتي، وليونيل ميسي.
العربي21