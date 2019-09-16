وزير المالية يعلن عن مشروع البطاقة الشخصية “الهوية البيلوجية” ويفجر المفاجأة: تحويل نقدي مباشر لكل مواطن سوداني

اكد د.ابراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي استعداد وكالات الامم المتحدة المتخصصة لدعم البرنامج الاسعافي الاقتصادي خاصة فيما يخص إحداث وظائف للشباب ومعالجة قضية البطالة في المرحلة الانتقالية أو فترة الثمانية الشهور القادمة ، جاء ذلك خلال اجتماعه يوم الإثنين بالممثل المقيم لوكالات الأمم المتحدة بالسودان السيدة قويِ يب سن بمكتبه بالوزارة ، بحضور أزهري ادريس مدير التمويل الخارجي بالوزارة.
وأشار د.البدوي الى مشروع بناء الثقة لتمويل التعداد السكاني والزراعي كمشروع واحد يشارك فيه عدد كبير من الشباب يتم فيه تدريبهم لتوفير وظائف نوعية لهم خلال الفترة القادمة .
واستعرض الاجتماع أفكارا لتنسيق مجهودات العاملين في المجتمع الدولي في هذا المشروع.
وكشف وزير المالية عن مشروع البطاقة الشخصية أو الهوية البيلوجية ، وقال إن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع في المرحلة الحالية ، واضاف إنه شرط لازم لعملية الانتقال للدخل الأساسي الشامل وهو عبارة عن تحويل نقدي مباشر لكل مواطن سوداني ، وقال إن أيقونة المشروع الاجتماعي والاقتصادي ستكون لمعالجة كلفة المعيشة ومحاصرة المشاكل المتعلقة بالتهريب والفساد ، مبيناً ان المشروع مرتبط بتقديم خدمات للاطفال والرعاية الصحية ، مشيراً الى أن هذه المسائل ستكون في بطاقة الهوية البيلوجية وستحوي التعريف بكل مواطن سوداني عن طريق بطاقة واحدة، مشيرا لاهميتها لبرمجة المشاريع التنموية والمشاريع الخدمية.
فيما تم استعراض المبادرات التقليدية التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد الوزير اهمية هذا الاجتماع ، متوقعا في القريب العاجل انطلاق هذه المشاريع بعد ان يكتمل بناء مشاريع الثقة ، مبيناً ان هذه الصناديق ستلتزم بتطبيق البرامج التي تعتبرها وزارة المالية والحكومة السودانية مشاريع ذات أولوية قصوى .
من جانبها أشارت السيدة الممثل المقيم لوكالات الأمم المتحدة بالسودان إلى استعداد وكالات الأمم المتحدة للمساهمة في القضايا التنموية وبناء السلام ، وقالت إن وكالات الأمم المتحدة تتركز استراتيجية دعمها في أربعة محاور منها الخدمات الأساسية والحكم الراشد وسيادة حكم القانون والتنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر والبيئة ، بالاضافة لتحقيق الأهداف التنموية ، مشيرةً الى أهمية ايجاد آلية لتنسيق العون في المرحلة المقبلة.
الخرطوم 16-9-2019(سونا)