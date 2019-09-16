مفاجأة.. سوداكال يبحث عن مدرب أجنبي للمريخ وأعضاء بالمجلس يعتزمون الإطاحة بـ “إبراهومة”

علم ( باج نيوز) من مصادرموثوقة أن مجلس المريخ فتح خطوط للتواصل مع أحد المدربين الأجانب تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس المريخ مُمثلاً في القطاع الرياضي أصدر قراراً باستيضاح المدير الفني إبراهومة عن الأسباب التي أدت لاضراب اللاعبين خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر إداري رفيع بمجلس المريخ أن رئيس النادي آدم سوداكال شرع خلال الأيام الماضية في التواصل مع بعض الوكلاء وأطلع علي بعض السير الذاتية الخاصة بالمدربين ومنهم مدرب عربي معروف، و لفت المصدر النظر إلى أن سوداكال يخطط للتعاقد مع المدرب في غضون الأيام القادمة، ورجح أن تتم الخطوة عقب مواجهة الإياب المُرتقبة في البطولة العربية أمام الوداد المغربي.
ولم يستبعد المصدر الموثوق صدور قرار بإقالة إبراهومة في أي وقت وكشف أن عدداً من أعضاء المجلس يعتزمون الإطاحة به.
الخرطوم : باج نيوز