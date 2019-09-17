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اقتصاد وأعمال

2019/09/17

2019/09/17


بدء إجراءات دولار الكرامة


بنك السودان المركزي

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كشف مدير البنك المركزي بالخرطوم محمد عصمت يحيى عن بدء إجراءات تبرعات لخزينة البنك دون فوائد. وأعلن عصمت عن تسارع خطوات إجراءات وديعة دولار الكرامة، وتوقع إعلان الإجراء قريباً. وأفصح لـ(الإنتباهة) أمس عن إيداع عدد من رجال الأعمال باتحاد أصحاب العمل لأموال دولارية دون فوائد للإسهام في معالجة الوضع الاقتصادي.

الخرطوم: رباب علي
صحيفة الإنتباهة

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1 التعليقات

      1. 1
        عمار

        2019/09/17 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق

        نريد نشر أسماء المودعين وأن تسمى قائمتهم بقائمة الشرف الاقتصادي… ولا داعي للاكتفاء بكونهم عدد من الناس، لكن من الأفضل نشر أهداف المبلغ بالتفصيل أولا.

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