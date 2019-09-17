قالت إنه أرضية لغسيل الأمول.. “الخدمات المصرفية”: جملة تحويلات الرصيد تبلغ “200” مليون دولار شهرياً

وصفت شركة الخدمات المصرفية الالكترونية “الذراع التقني لبنك السودان المركزي” بأن خدمة تحويل الرصيد تمثل أس الفساد بالبلاد.
وقال مدير عام شركة الخدمات المصرفية الالكترونية عمر حسن العمرابي، إن خدمة تحويل الرصيد تشكل خطراً على الاقتصاد، ونوه إلى أنها أرضية مناسبه لغسيل الأموال والتهريب.
وكشف عمرابي في منتدى اقتصادي نظمته “مجلة حواس” مساء “الأحد” أن جملة عمليات بيع الرصيد تبلغ (200) مليون دولار شهرياً، وقال إن جملة من يملكون حسابات بنكية يبلغ حوالي 8% من جملة سكان البلاد، داعياً إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات والاسراع في تنفيذ مصفوفة الدفع الإلكتروني ولفت إلى أن حجم وقيمة المعاملات الالكترونية بلغت ما يعادل (36) مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي (2019)،
باج نيوز