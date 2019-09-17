مدرب انيمبا: سنخرج ببطاقة التأهل من أمدرمان والهلال ليس قويًا

أعلن المدير الفني لأنيمبا النيجيري عثمانو عبد الله عن استهدافه للخروج ببطاقة الترشّح إلى مجموعات أبطال أفريقيا من ملعب”الجوهرة الزرقاء”،موضحًا أنّ الهلال خرج بنقطة من ملعبهم لكّنهم سيعملون على انتزاع بطاقة العبور من أمدرمان.
وقال عبد الله في تصريحٍ مقتضب إنّه حصل على معلوماتٍ كافية لمساعدته في التفوّق على الهلال، وأنّه سيبني استراتيجيته على خطف هدفٍ.
وأضاف”منافسنا ليس قويًا إلى حدٍ كبير، والأرقام تؤكّد ذلك، نحن لسنا لدينا ما نخاف عليه، سنقاتل من أجلّ التأهل وهذا هو هدفنا”.
وحسم التعادل نتيجة مباراة الذهاب التي جرت”الأحد” الماضي بين الهلال السوداني وانيمبا النيجيري، ليتأجل الصراع مجددًا على بطاقة الترقي إلى دور المجموعات لمواجهة الإياب.
وأكّد عثمانو أنّه يمتلك فريقًا يضم لاعبين شباب، يفتقدون الخبرة، كاشفًا عن أنّ ذلك خصم من أدائهم في مباراة الذهاب وأثّر بشكلٍ كبير.
وستلعب مباراة الإياب بين الهلال السوداني وانيمبا النيجيري في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بـ”الجوهرة الزرقاء”.
باج نيوز