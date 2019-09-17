وزير الأوقاف السوداني يثير السخرية بمنصات التواصل بعبارته (عن جواز نكاح المرأة من عدمه)

أثار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، نصر الدين مفرح، السخرية في معرض حديثه عن أهمية تخصيص خطبة الجمعة للسلام وإلغاء الحرب، بعبارته (قصة نكاح المرأة هل يجوز وللا ما يجوز )
قائلاً :
( عايزين نتكلم عن السلام عن إلغاء الحرب، كل زول يورينا حاجاتو يبرز معانيهو السمحة، فأولوية الخطب الآن للسلام بدلاً أن أنا أخطب عن الوضوء أو شروط الزواج والنكاح وقصة نكاح المرأة هل يجوز وللا ما يجوز )
وتساءل رواد مواقع التواصل هل نكاح المرأة محل خلاف فقهي ليجوز أم لايجوز؟
وكان ” مفرح ” قبلها قد دعا اليهود الذين فارقوا السودان للعودة إلى البلاد، مؤكداً الحفاظ على التّعايُش الديني والمذهبي.
جاء ذلك في لقاء أجراه مع قناة «العربية»، الجمعة 6 سبتمبر 2019، وذلك بعد تعيينه وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف في حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبدالله حمدوك.
وقال مفرح موجهاً كلامه لليهود الذين غادروا السودان: «ندعوهم بحق التجنس والمواطنة للرجوع إلى البلاد، لأن هناك دولة مدنية في هذا البلد، المواطنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات» .
الخرطوم (كوش نيوز)