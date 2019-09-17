أبو الغيط: حمدوك شخصية واعية وله كثير من الحكمة والتجربة ومطلع على الوضع الدولي ومتطلبات الدولة السودانية

وصف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط زيارته للسودان بالإيجابية للغاية، وقال استهدفت التعبير عن عميق الامتنان والتمنيات للشعب السوداني على ما حققه من نجاح وما يتوقعه من نجاح الفترة الانتقالية.
وتطرق أبو الغيط في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية بالقصر الجمهوري الى لقاءاته بالمسئولين في السودان، وقال إنه تحدث في لقائه بوزيرة الخارجية بمنتهى الوضوح عن دعم الجامعة العربية للسودان والوقوف معه وترجمة ذلك بحزمة أولويات.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن لقاءه برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك كان لقاءً طيبا وعبر عن كل النقاط، مؤكدا أنه وجد منه الدعم والتفهم وهو شخصية واعية وله كثير من الحكمة والتجربة ومطلع على الوضع الدولي ومتطلبات الدولة السودانية، ووصف لقاءه برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالرائع.
وأكدت الجامعة العربية تشجيعها لاتفاق جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة بشان خارطة طريق التفاوض بينهما .
وعبر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء بعد أن عقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة، عبر عن أمل الجامعة أن تنتهي هذه المفاوضات في الرابع عشر من ديسمبر المقبل وأن تكون بمشاركة كل الفصائل توطئة لانطلاق البعد التشريعي في السلطة الانتقالية السودانية وبداية السودان الجديد وصولا للديمقراطية الكاملة، ودعا الشعب السوداني للتحلي بالحكمة والصبر الأمر الذي يؤمن السلام.
وأدانت الجامعة العربية الهجوم الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية.
وأعلن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية بالقصر الجمهوري بعد إجرائه سلسلة لقاءات بالمسؤولين السودانيين، رفض الجامعة المطلق لما حدث.
وقال “نعبر عن عميق الإدانة للهجوم على المملكة”، ووصفه بالعمل غير المسؤول ويقود إلى انفجار الموقف والمنطقة.
وأكد وقوف الجامعة العربية الكامل مع المملكة، واستعدادها للاستجابة لأي طلب يتعلق بهذا الأمر أو الدعوة لعقد اجتماع، مؤكداً أن الجامعة ستقف إلى جانب المملكة العربية السعودية .
وكشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن جهود لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء عقب إجرائه سلسلة لقاءات بالمسئولين السودانيين، أنه سيتحدث مع الدول المانحة لعقد مؤتمر دولي للمانحين، وقال إنه سيقوم بالكتابة لكافة الصناديق للدعم المالي والاقتصادي ومسائل الديون.
وأضاف أنه سيتحدث مع الأمريكيين أن المطلوب ليس الضغط على السودان ولكن المطلوب إتاحة الفرصة له للانطلاق وإعادة التوازن في الاقتصاد.
وفي رده على سؤال لـ(سونا) عن توقيت عقد المؤتمر أوضح أن هنالك ترتيبات وسيتم إعداد أوراق وإجراء اتصالات يتم بموجبها تحديد موعد انعقاد المؤتمر.
وأكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية للسودان والوقوف مع الحكومة والشعب وترجمة ذلك لتحقيق انفراج في مسالة الديون والعقوبات بسبب الاتهام بالإرهاب.
وأكد د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء استعداد السودان للتعاون مع الجامعة العربية في إطار العمل العربي المشترك، معربا عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده في دعم قضايا السودان.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الثلاثاء بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي قدم التهنئة لرئيس الوزراء على تكليف الشعب السوداني له ولحكومته في تولي مهام الحكومة المدنية الانتقالية .
وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح لـ(سونا) أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن السودان سيقوم بدوره الفاعل والإيجابي في إطار العمل العربي المشترك .
وأبان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد الاستعداد الكامل لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يعين الحكومة الانتقالية على تحقيق أهدافها المرجوة.
واستقبلت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله بمكتبها ظهر الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له.
وقدمت الوزيرة شرحاً للأمين العام للجامعة العربية حول الأوضاع الراهنة في البلاد وترتيبات المرحلة الانتقالية، وأعربت عن رضاها عن دور الجامعة العربية في قضايا السودان.
وذكرت أن السودان يسعى عبر مشاريع المنظومة العربية للعمل على الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية.
من جانبه، ذكر أحمد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم الدعم اللازم للسودان عبر مشاريع وبرامج وآليات المنظمة التنموية.
وتطرق الجانبان إلى موضوع إعفاء ديون السودان الخارجية ووعد أبو الغيط بأن تبذل الجامعة العربية جهدها في الأمر.
سونا