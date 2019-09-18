والى الخرطوم يدشن حملة الرش الرذاذي برعاية الدعم السريع

انطلقت الأربعاء حملة الرش الرذاذي من أمام قاعة الصداقة بدعم من قوات الدعم السريع بـ 65 عربة، بالإضافة إلى 7 عربات للتوعية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وتنفذ الحملة على فترتين صباحية في الأسواق والمكبات وأماكن توالد الذباب، ومسائية لمكافحة الباعوض الناقل للملاريا.
فيما دشن الحملة والي ولاية الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد ومدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي.
وأكد مدير عام الوزارة د. بابكر محمد علي أن الحملة تستمر لفترة أسبوعين بجميع محليات الولاية، لافتا الى أن الدعم المقدم للوزارة من قوات الدعم السريع أسهم في ثلثي التكلفة، وأشار الى أن الوزارة تعمل على توفير المبيدات وفريق الإشراف.
وقال تم توفير المبيدات بمبلغ 10 ملايين جنيه، وطالب المواطنين بضرورة فتح الابواب والشبابيك أثناء الرش، وأكد بأن المبيد المستخدم في الحملة لايسبب أي نوع من الحساسية ويقضي على جميع الحشرات الطائرة؛ لذلك لابد من الاستفادة منه بدرجة كبيرة فى هذه الحملة.
الخرطوم 18-9-2019(سونا)