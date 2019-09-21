تشامبرلين .. طريقة لعب محمد صلاح أهم أسلحة ليفربول

رفض أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول الإنجليزي، الاتهامات الموجهة إلى زميله محمد صلاح بـ”الأنانية”، موضحاً أن النجم المصرى يلعب دوراً كبيراً فى قيادة “الريدز” لتحقيق الانتصارات بسبب طريقة اللعب المميزة التى يتمتع بها.
وقال تشامبرلين، فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، “محمد صلاح ليس أنانياً، الطريقة التى يلعب بها تساعد ليفربول على تحقيق الفوز، هو لاعب هداف لا يمكننا أن نتوقع منه أن يمرر الكرة طوال الوقت وأن يسجل العديد من الأهداف أيضاً فى نفس الوقت”.
وأضاف لاعب ليفربول، “محمد صلاح عليه ألا يلتفت لمثل هذه الانتقادات، وعليه أن يواصل العمل بنفس الطريقة، نحن سعداء بما يفعله مو، فأهدافه تساعدنا على الفوز بالمباريات”.
ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام تشيلسي غداً الأحد على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” برصيد 15 نقطة متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه بعدما تذوق طعم الانتصار فى المباريات الخمس التى خاضها بالمسابقة.
وبات محمد صلاح سادس لاعب من القارة السمراء يسجل 60 هدفًا بمسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، ويعد الإيفواري ديدييه دروجبا الهداف التاريخى للقارة السمراء فى مسابقة “البريميرليج”، برصيد 104 أهداف، يليه التوجولى إيمانويل أديبايور بـ 97 هدفاً، ثم النيجيرى ياكوبو إيجبيني بـ 95 هدفاً ثم السنغالى ساديو مانى بـ 70 هدفاً، ثم الإيفوارى يايا توريه بـ 62 هدفاً، وأخيراً محمد صلاح بـ 60 هدفاً.
صحيفة اليوم السابع