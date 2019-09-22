كشف الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين مامون إبراهيم قيلي، عن إعداد مصفوفة لزيادة صادرات الحبوب الزيتية إلى (6) مليارات دولار في 2020م، وأكد أنها ستُقدم إلى الحكومة لتنفيذها وخلق قيمة مضافة لمنتجات البلاد.
وأوضح قيلي حسب (إس إم سي) أمس، أن المصفوفة حددت المشاريع التي تُساهم في تحقيق الزيادة المطلوبة للصادرات السودانية. وكشف عن عقد مؤتمرهم الرابع للحبوب الزيتية بمشاركة (60) شركة أجنبية و(200) شركة وطنية، وأشار لمشاركة شعبة مصدري الحبوب الزيتية كممثل للسودان في عدد من المحافل الدولية بالصين والهند وإندونيسيا ودبي ومصر بهدف الترويج والتعريف بالمنتجات السودانية النقدية بما تتميز به من ميزات تفضيلية.
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