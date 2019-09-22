اعتداء بالضرب في مباراة المريخ الودية

كسب المريخ الخرطوم مباراته الودية التي لم تكتمل أمام شبابه بأربعة أهداف دون مقابل، والتي جرت عصر اليوم”الأحد” بملعبه بـ”الرد كاسل” في إطار التحضيرات للموسم الجديد.
وأحرز أهداف الفريق الأوّل كلاً من سيف تيري”3″ أهداف، والصادق شلش.
وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة بعد اعتداء مشجعٍ على اللاعب عماد الصيني بعد طرده من قبل حكم المباراة لارتكابه مخالفة خطيرة مع زميله أحمد ميسي تدّخل على إثرها الجهاز الطبي.
ولم تكتمل المباراة بحسب ما علم”باج نيوز”، بسبب تعدي مشجع على اللاعب عماد الصيني ليتمّ احتواء الموقف في نهاية المطاف.
باج نيوز