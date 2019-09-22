وزير المالية يدعو السعودية لزيادة التعاون مع السودان

أكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على العلاقات الاستراتيجية بين السودان والمملكة العربية السعودية، وقال إنها علاقة مصير مشترك، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته المملكة للبلاد في الفترات الحرجة كبير.
وعبر وزيرالمالية لدى لقائه الأحد علي بن حسن جعفر السفير السعودي بالخرطوم، بحضور السفير الصادق إلياس مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وأزهري إدريس مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية، عبر عن تطلع السودان الى دفع التعاون والعلاقات الى آفاق أوسع وأرحب، كاشفا عن عقد اجتماع لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية بالبلاد ومعرفة خطة الحكومة السودانية للاستثمار مبديا رغبة السودان الحقيقية في زيادة التعاون وتفعيله تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ومنحها الأولوية الخاصة، لافتا إلى طرح مشروعات للقطاع الخاص السعودي.
وناقش الوزير مع السفير السعودى الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالموسم الزراعي والتي التزمت بها السعودية ودولة الإمارات، وقال وزير المالية “سنعمل على تحقيق قفزة نوعية فى العام 2020 في مجال التنمية” مشيرا إلى أن هنالك ميزانية كبيرة للتنمية، مؤكدا اتجاه الدولة إلى إنشاء مسالخ في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في كردفان ودارفور من أجل تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة في تصنيع اللحوم وتصدير الجلود لرفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
من جانبه أشار معالي السيد علي بن حسن جعفر السفير السعودي بالخرطوم الى المساعدات العاجلة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقال “لابد من التعرف على الاحتياجات والمساعدات التى تحتاجها الحكومة السودانية”، معددا الاستثمارات السعودية في السودان في كافة المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية .
ودعا السيد السفير وزير المالية الى حلحلة المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه تلك الاستثمارات مؤكدا رغبة القطاع الخاص السعودي للولوج فى المشاريع الحكومية المطروحة للاستثمار بالسودان .
ونوه السفير السعودي الى التبادل السلعي بين البلدين مشيرا إلى إمكانية استفادة السودان من الأسواق السعودية وأسواق الخليج ، مؤكداً رغبة المملكة في تعامل البنوك السعودية مع البنوك السودانية بعد رفع العقوبات.
وقال السفير إن نظرة السعودية قيام شراكة استراتيجية مع السودان، داعياً الى استفادة السودان في الفترة القادمة من المليون رأس من صادر الهدي للمملكة العربية السعودية عبر البنك الإسلامي للتنمية جدة.