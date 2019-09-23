ياسر مزمل يقود صقور الجديان لفوز ثمين على تنزانيا

حقق منتخبنا الاول لكرة القدم فوزا غاليا ومستحقا على مضيفه المنتخب التنزانى بهدف في ذهاب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين شان المقامة بالكميرون امس واظهر منتخبنا اداء متوازنا في الحصة الاولى التى انتهت بالتعال السلبى قبل ان يقدم اداء مغاير في الشوط الثانى والذى استطاع من خلاله الوصول الى المرمى التزانى عن طريق مهاجمه القناص ياسر مزمل مستفيدا من التمريرة العرضية لرمضان عجب .
والتى تخطت المدافعين قبل ان يسددها بطريقة مميزة داخل الشباك كهدف غالى وبعدها كثف المنتخب التنزانى من هجماته لادارك التعادل وتعاطفت معه القائم في محاولة قبل ان يقدم الحارس ابوعشرين مستوى لافتا بعد تصديه للعديد من التسديدات الخطرة وهذه النتيجة تات كدفعة معنوية ثانية لمنتخبنا بعد حصوله على ورقة الترشّح لدور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر2022 بعدما حسمها لصالحه على حساب منتخب تشاد ويذكر ان لقاء الاياب بين المنتخبين باستاد المريخ بتاريخ 13 اكتوبر القادم.
الانتباهة