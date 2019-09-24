استمرار ارتفاع السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم

رصدت جولة (المصادر) بأسواق الخرطوم أمس ارتفاع بعض أسعار السلع الاستهلاكية بصورة ملحوظة وانخفاض بعضها، حيث وصل سعر ربع البصل إلى حوالي(250) جنيهاً، وكيلو البطاطس حوالي (80) جنيهاً، وكيلو البامية حوالي (80) جنيهاً وكيلوالطماطم وصل إلى (100) جنيه، وكيلو الباذنجان إلى (80) جنيهاً، وكيلو الجزر (70) جنيهاً.
أما الفواكه فلازال بعضها في وتيرة الارتفاع فقد وصل سعر دستة البرتقال (30- 40 ) جنيهاً ودستة القريب فروت (50 – 60) جنيهاً ، وسعر كيلو الموز حوالي (50) جنيهاً، والمانجو القطعة الواحدة حوالي (20) جنيهاً، والتفاح القطعة الواحدة (20) جنيهاً، والبطيخ الثمرة الواحدة وصل سعرها حوالي (20 – 100) جنيه .
ورغم الحملات التي شهدتها الأسواق إلا أن الأسعار لازالت في ارتفاع ، فكيلو الضأن (320) جنيهاً، والبيع المخفض لكيلو الضأن (120) جنيهاً، وكيلو العجالي البقري حوالي (160 -120 ) جنيهاً ، وطبق البيض حوالي (85) جنيهاً ، كيلو الفراخ حوالي (150-100 ) جنيه.
وناشد عدد من المواطنين الجهات المختص بمراقبة التجار وضبط حركة الأسواق وانفلات الأسعار .
الخرطوم: زهرة البانة حماد
صحيفة السوداني