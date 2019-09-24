الإدارات الأهلية بولايات شرق السودان تؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بحرص قيادات شرق السودان فى الحفاظ على وحدة البلاد و تماسك النسيج الاجتماعى لشعبها.
وأكد البرهان خلال لقائة بالقصر الجمهورى الثلاثاء وفد الإدارات الأهلية بولايات شرق السودان بحضور عضوى مجلس السيادة الدكتور حسن شيخ ادريس والفريق الركن شمس الدين كباشى أكد التزام المجلس بتعزيز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان.
وواضح الناظر محمد احمد محمد الأمين ترك ناظر عموم الهدندوة في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه نافيا مارشح مؤخرا من دعوات لانفصال الشرق مضيفا أنه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون انهم مع وحدة كل السودان، مشيرا إلى انهم سلموا مذكرة للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي تحوي مطالب الشرق ومالم يتم تنفيذه في إتفاقية شرق السودان.
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#مذكرة قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان للسيد رئيس مجلس السيادة…
#مقدمة…..
#كما هو معلوم منذ إستقلال السودان حتي اليوم يعاني شرق السودان تهميش كبير متمثل في عدم وجود تنمية متوازنة وتوزيع عادل للثروة والسلطة وذلك لعدم وجود البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والخدمات المختلفة الصحية والتعليمية علي الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها إنسان الشرق في سبيل وحدة السودان*.
*نحن قيادات الادارة الأهلية بالولايات نتقدم بالآتي :-*
1- التأمين علي وحدة السودان وامنه وسلامة أراضيه
2- المشاركة العادلة في كافة مستويات الحكم بالسودان والمتمثلة في المستوي التنفيذي والتشريعي والخدمة المدنية والعسكرية
3- الإهتمام بإقامة وتكملة المشروعات التنموية المختلفة الزراعية والصناعية والخدمية
4- تخصيص نسبة عادلة من عائدات المشروعات القومية الموجودة بشرق السودان لصالح تنمية إقليم وإنسان شرق السودان
5- تنفيذ بنود اتفاقية شرق السودان وفق ما ورد في نصوصها مع تطوير كامل آلياتها لتكون أساسا يبني عليه في معالجة جميع مشاكل الشرق
6- تمكين الإدارة الأهلية بمراجعة هياكلها التي تعرضت لكثير من الخروقات والقوانين التي اصبحت تخدم اجندة خاصة ومدها بالمعينات اللازمة حتي تطلع بدورها في حفظ الامن والحفاظ علي حل النزاعات والتعايش السلمي ورتق النسيج الإجتماعي
7- الإسراع في عقد مؤتمر جامع لمناقشة القضايا المختلفة
8- الإهتمام بعكس تراث وثقافة شرق السودان علي مستوي الإعلام المركزي بما يعرف بخصوصية وتاريخ ودور إنسان الشرق
9- التمييز الإيجابي لابناء الشرق في كافة المجالات التعليم العالي والكليات العسكرية والشرطية والامنية
10- ننظر بعين الرضا لتمثيل ابناء الشرق في المجلس السيادي ونأمل أن يتم التمثيل المناسب في مجلس الوزراء وكذلك تعيين ولاة الولايات الثلاثة من أبناء الشرق
11- العمل علي ايجاد صيغة قانونية مناسبة للتعامل مع دول جوار شرق السودان تراعي فيه العلاقات والمصالح الشعبية والإجتماعية
12- إشراك قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان في كل القضايا والمفاوضات التي تخص الإقليم
*مع وافر الشكر والتقدير*
*قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان*
*بتاريخ 24 / 9 / 2019*