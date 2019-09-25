اتفاق مصري إسباني على “التعاون الأمني”.. ومحمد علي يحذر

التقى رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 74 للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم الاتفاق بين السيسي وسانشيز على التعاون في مكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات الأمنية، وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا فى شتى المجالات خاصة مكافحة الاٍرهاب والفكر المتطرف.
يشار إلى أن الفنان والمقاول المصري محمد علي، الذي أربك النظام المصري، وساهم في خروج متظاهرين يطالبون برحيل السيسي، يقيم حاليا في إسبانيا.
وكشف علي، في مقطع فيديو نشره أمس الإثنين، أنه يتعرض منذ أسبوعين للمطاردة بهدف تصفيته، وحمّل السلطات الإسبانية مسؤولية أمنه وسلامته، ودعا المصريين إلى مواصلة التظاهر.
وأضاف في فيديو جديد أن هناك مجموعة من الضباط يطاردونه حيث يقيم في إسبانيا منذ تنزيله الفيديو الأول على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تصفيته بالتعاون مع أشخاص داخل إسبانيا على حد قوله.
وكان محمد علي قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو جديدا تحدث فيه عن الطرق التي يتبعها السيسي لإفساد المسؤولين للسيطرة عليهم كي ينفذوا ما يريد.
وأعرب عن أمله في أن تتمسك وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان بضبط النفس وألا تضعا الضباط في مواجهة الشعب، محذرا من سيناريو لافتعال مواجهات بين الشرطة والشعب.
وأضاف علي، أن السيسي سعى للفرقة بين ضباط الجيش وضباط الشرطة من خلاله عمله، على أن يكون ضابط الجيش أقوى، مضيفا أن ضباط أمن الدولة يتحكمون في أعلى رتب وزارة الداخلية.
وشدد محمد علي على ضرورة أن يتم رفع علم مصر فقط خلال مظاهرات الجمعة القادمة التي دعا إليها، ودعا طلاب المدارس والجامعات إلى مقاطعة الدروس ابتداء من الثلاثاء وإلى يوم الاعتصام بداية من مساء الخميس القادم.
يذكر أن مقاول الجيش المصري دعا عبر منصات التواصل إلى الخروج في مليونية يوم الجمعة المقبل إذا لم يرحل السيسي.
عربي21