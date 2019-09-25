الهلال يتأهب لإخماد ثورة الفلاح في الدوري الممتاز الليلة

يستضيف الهلال الفلاح عطبرة، اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز في نسخته الخامسة والعشرين، وتمثل المواجهة بمثابة عودة الأزرق للمنافسة المحلية بعد أن خاض مباراة واحدة امام الرابطة كوستي كسبها بهدف صهيب الثعلب قبل منازلة الوافد الجديد الذي قدم اوراق اعتماده مبكراً بعد أن حقق فوزين على التوالي وجمع في رصيده ست نقاط متفوقاً على هلال التبلدي بهدفين مقابل هدف في الاسبوع الاول.
كما تغلب الفلاح على الرابطة كوستي بثلاثة اهداف مقابل هدف، الأمر الذي مكنه من تصدر المنافسة ويسعى الهلال من خلال اللقاء تحقيق الانتصار الثاني للمضي قدماً في سباق النقاط، لاسيما وأن التعثر يعقد موقفه في المنافسة على اللقب في ظل تربص أكثر من منافس به ويرغب الضيوف في مواصلة البدايات القوية، بعد تصدرهم المنافسة في كما يتطلعون لإحراج الأزرق بملعبه وتحت أنظار جماهيره، فضلاً عن هذه الظروف تعزز من قيمة بدايتهم الجيدة، وتزيد من الجاهزية المعنوية للاعبين ما يعينه على التألق في الجولات المقبلة وتعتبر المواجهة فرصة مثالية لمدرب الهلال صلاح احمد آدم لترتيب الاوراق الفنية وتنظيم صفوفه لاعداد بدائل قبل استقبال انيمبا النيجيري، الأحد المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يخوض الأزرق اللقاء بقائمة من مختلطة من البدلاء واللاعبين الشباب.
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