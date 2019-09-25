مدرب السودان يفجر مفاجأة: فيفا حوّل صوتي من صلاح لميسي

فجر زدرافكو لوغاروشيتش مدرب منتخب السودان مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة “الأفضل” التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن “فيفا” حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز على الجائزة.
وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل المقام في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظراً لعدم الالتزام بالوقت المحدد وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع الاتحاد المحلي للعبة إلى فتح تحقيق في الواقعة.