“باج نيوز” يكشف تفاصيل اشتباك عنيف بين شداد ونادر مالك بشأن الأوضاع بالمريخ

في تطور مفاجئ، اشتبك رئيس الأتحاد السوداني لكرة القدم، د. كمال شداد مع بعض أعضاء مبادرة ( المريخ أولاً) التي تهدف لإعادة الاستقرار الإداري والمالي للنادي.
وكان مجلس المريخ تسلم نهار ( الأربعاء) نسخة من مبادرة المريخ أولاً أو ” الحادبين” كما أطلقت عليها اللجنة الخماسية التي صاغت وحددت أهداف المبادرة المطروحة.
ورغم ترحيب مساعد رئيس المريخ محمد موسي الكندو بالمبادرة، خلال لقائه بعضو اللجنة الخماسية نادر مالك نهار اليوم ( الاربعاء) ووعده بإطلاع المجلس عليها لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، إلا أن لقاء انعقد بمكتب رئيس اتحاد الكرة شداد ضم عضو لجنة المبادرة نادر مالك.
وشهد الاجتماع اشتباكاً لفظياً عنيفاً وتبادل للاتهامات بين الطرفين بشان تفاصيل المبادرة المطروحة.
وأعلن شداد تمسكه خلال اللقاء بعقد جمعية النظام الأساسي للمريخ في موعدها المضروب مسبقاً وهو ١١ اكتوبر القادم.
ورفض رئيس الاتحاد أي إتجاه لتأجيل الجمعية، وسأل شداد خلال حديثه مع عضو لجنة المبادرة نادر مالك عن أسباب رفضهم للنظام المطروح، وسعيهم للتعيين في المريخ.
وبالمقابل رفض نادر مالك، حديث رئيس الاتحاد جملة وتفصيلاً وقال إن شداد مغيب ولا يعلم الكثير من التفاصيل بنادي المريخ ويستمع لوجهات النظر من طرف واحد، واستفسره عن حقيقة الأسباب التي أدت للتأجيلات المتكررة في الجمعية العمومية إن كان هناك اتفاق ورضاء علي النظام المقترح.
وطالب شداد، لجنة المبادرة بطرح تحفظاتهم داخل الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي، وذكر بأن مواد النظام الجديد ستراجع مادة مادة، وسطر سطر علي حد قوله.
الخرطوم : باج نيوز