انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار وقلق وسط تجار العملة

أثار اعلان الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة بشأن سعر الدولار تخوفات وقلق وسط العاملين في تجارة العملة، بعد أن ارتفع سعر الدولار على إثر مداهمات مفاجئة للتجار، ما أدى إلى تراجع مفاجئ لسعر الدولار من (٧١) جنيهاً إلى (٦٨) جنيهاً.
وكشف تجار تحدثوا لـ (الانتباهة أون لاين) إن سعر شراء الدولار تراجع اليوم إلى (٦٨) جنيهاً مقارنة بـ (٧١) جنيهاً أمس، بينما بلغ شراء الريال (١٨.٣٠٠) و(١٨.٥٠٠) للدرهم الإماراتي، واليورو (٧٥) والاسترليني (٨٢) و(٤.٢٠٠) للجنيه المصري.
وبلغت أسعار البيع للعملات (٦٩) جنيهاً للدولار و(١٨.٥٠٠) للريال، (١٨.٨٠٠ ) للدرهم و(٧٧) لسعر اليورو و(٨٥) للجنيه الاسترليني و(٤.٥٥٠) للجنيه المصري.
الخرطوم: رندا عبدالله
صحيفة الإنتباهة