رئيس الوزراء يلتقي وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بسيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية بمقر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش اجتماع رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الوزراء السفير مجدي أحمد مفضل القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن وعبد الله إسماعيل ديدان مدير مكتب رئيس الوزراء.
ناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية. وتم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وتعهد الجانب الأمريكي بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نيويورك 26-9-2019م (سونا)