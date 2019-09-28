مدير عام شرطة السودان يلغي استمارة الوصول والمغادرة بالمطارات

أصدر الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة قرارا ألغى بموجبه استمارة المسافرين في الوصول والمغادرة.
وقال الفريق أول بشائر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن القرار يأتي في سياق سياسة رئاسة الشرطة في تطوير وتحديث المعلومات والخدمات التي تقدمها الشرطة للجمهور حيث تم وقف العمل باستمارة بيانات الوصول والمغادرة للمسافرين والاستعاضة عنها بأجراءات المسح الضوئي للبيانات – الجواز الإلكتروني – للمسافرين من أجل تبسيط وتسهيل حركة التنقل والسفر، بجانب ضبط حركة المسافرين وفق القوانين واللوائح الهجرية المنظمة لذلك، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات والتدابير الفنية التي تقوم بها الإدارات المختلفة في الشرطة والرامية الى تحديث وتطوير المعاملات والخدمات التي تقدم للجمهور والاستفادة من التطوير التقني وذلك وفق المعايير الدولية.
وستشهد الفترة القريبة القادمة مزيدا من التحديث بما في ذلك البوابة الإلكترونية التي تعمل بها المؤسسات النظيرة في دول العالم بالمطارات والموانئ.
يذكر أن القرار وجد ارتياحا لدى المسافرين عبر مطار الخرطوم الدولي والذي يعتبر المحطة الأولى لإنفاذ القرار ومن ثم تعميمه على كافة المطارات والموانئ البحرية والبرية.
الخرطوم 28-9-2019(سونا)