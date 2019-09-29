ركود وندرة في المعروض من العقارات بالخرطوم

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية حدوث ندرة في المعروض منها حاليا مشيرين إلى استمرار الركود في حركتي البيع والشراء متوقعين نشاط أسواق العقارات قريبا مع استقرار الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
وأشارصاحب وكالة البروج العقارية، السياب علي نصرالله، في حديثه لـ(السوداني) إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار. ولفت إلى أن سعر المتر المربع في منطقة الرياض يتراوح ما بين 1200 إلى 1500 دولار، وفي الطائف ما بين 800 إلى 1000 دولار، فيما يتراوح سعر المتر المربع في منطقة أركويت والمعمورة ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه، ما يعادل 400 إلى 600 دولارا، مشيرًا إلى أن المنزل طابق أرضي في هذه المناطق لا يقل عن 25 مليون جنيه، والمنزل من طابقين 35 مليون جنيه.
وأشار تاجر العقارات في الخرطوم أحمد علي في حديثه لـ(السوداني) إلى أن سعر القطعة 300 متر درجة ثالثة بمنطقة الأزهري يتراوح مابين (3,500) إلى ٤ ملايين جنيه، فيما يتراوح سعر المنزل من طابق واحد مابين 7 إلى 7,500 مليون جنيه. ويتراوح سعر القطعة الدرجة الأولى من ٧ إلى ٩ مليون جنيه باختلاف المربعات وسعر المنزل المكون من طابق أرضي في الدرجة الأولى ١٥ مليون جنيه، والمنزل من طابقين ٢٥ مليون جنيه.
وأكد تاجر العقارات بالخرطوم سيد أحمد سليمان، في حديثه لـ(السوداني) استمرار ارتفاع أسعار العقارات؛ خاصة في الشوارع الرئيسية. ولفت إلى أن سعر المتر يتراوح في شرق وغرب الخرطوم ومنطقة الرياض والطائف وأركويت والمعمورة مابين 1000 إلى 1500 دولار، بينما يتراوح سعر المنزل الجاهز مابين 20 إلى 30 مليونا، ويتراوح سعر المتر بمنطقة جبرة مابين 30 إلى 40 ألف جنيه، والشقه تتراوح مابين 18 إلى 30 مليون مشيرا إلى ضعف الإقبال على العقارات حاليا.
ولفت تاجر العقارات محمد أحمد صديق، إلى أن سعر القطعة 360 إلى 400 متر في منطقة الصحافة يتراوح مابين 8 إلى 9 مليون جنيه، والمنزل من طابق واحد 15 مليون جنيه، فيما يتراوح سعر القطعة 300 متر الدرجة الثالثة في منطقة جبرة مابين ٥ إلى ٦ ملايين جنيه، فيما يصل سعر المنزل من طابق واحد أرضي حوالي 12 مليون جنيه. ولفت إلى أن سعر القطعة 400 متر في مناطق شرق النيل الجريف والفيحاء وحي الهدى تتراوح مابين 6 إلى 8 ملايين جنيه، والمنزل من طابق واحد 15 مليون جنيه ومن طابقين 25 مليون جنيه.
الخرطوم: الطيب علي
صحيفة السوداني