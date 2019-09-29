المريخ يسحق الفرسان بـ 4 أقوان

لحق المريخ بغريمه التقليدي الهلال في صدارة بطولة الدوري الممتاز بالانتصار الذي حققه على أهلي الخرطوم بنتيجة 4/صفر خلال المواجهة التي جرت بينها مساء أمس بإستاد المريخ بأم درمان، وبذلك يكون قد وصل للنقطة 6 بينما تجمد الأهلي في نقطة وحيدة. لم يمهل المريخ أهلي الخرطوم أكثر من 10 دقائق ليدك شباكه بالهدف الأول عبر نجمه رمضان عجب من ضربة حرة مباشرة سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس كاميني، وعاد عجب ودون الهدف الثاني بعد 5 دقائق فقط من الهدف الأول مستغلاً عدم تفاهم بين الدفاع والحارس كاميني وأدخل الكرة بكل سهولة في المرمى الخالي. وحرم حارس […]
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