انضمام (230) بصاً من السعودية وقطر لأسطول مواصلات ولاية الخرطوم

عقدت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد اجتماعا اليوم بمجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم الاتحادي د.يوسف آدم الضي وذلك بحضور وزراء الداخلية ،الطاقة والتعدين ،الشباب والرياضة ،وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.
وإستعرض الإجتماع مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في دراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد وتقديم مقترحات عملية للمعالجة على المدى القصير والمتوسط والطويل .
وأوضح والي ولاية الخرطوم الفريق ركن / أحمد عبدون أن الاجتماع وقف على جهود حكومة ولاية الخرطوم بشأن حل ضائقة المواصلات بالولاية ، معلناً في هذا الصدد انضمام (230) بصاً وصلت من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لاسطول مواصلات الولاية ، مشيراً إلى أن الولاية ستستقبل خلال الفترة القادمة (390) بصاً قادمة أيضاً من السعودية وقطر لتسهم في حل مسألة المواصلات بالولاية.
وقال والي ولاية الخرطوم أن الاجتماع أمن على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة لحل مسألة المواصلات ، وتفعيل القطارات المحلية بولاية الخرطوم ، موضحاً أن الاجتماع أمن أيضاً على تخفيض رسوم الترخيص للمركبات العاملة في المواصلات بولاية الخرطوم لمدة شهر .
الخرطوم فى 29-9-2019 (سونا)