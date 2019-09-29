دقلو: دارفور لن تعود للوراء وسيعبر السودان لبر الامان

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع أن دارفور لن تعود للحرب أو للوراء خطوة واحدة ولن يسمح بعودة التفلت الامني الذي ودعته لغير رجعة محذراً من إنتشار السلاح موضحاً أن ماجمع منه قليل وان معظم القبائل باتت مسلحة مبيناً انه يجب أن يتكاتف ويتعاون الجميع للوصول بالسودان لبر الامان.
واضاف دقلو لدى لقائه الأحد بنيالا الاتحاد المحلي لكرة القدم واقطاب الرياضة أن التغيير الذي ينشده الشعب السوداني يجب أن يبنى على الوضوح والبعد عن الاكاذيب مؤكداً أن الكذب على الشعب أورد النظام السابق المهالك والسجون منوهاً إلى ان الاربعة أشهر الاولى من عمر الثورة والتغيير قضاها الدعم السريع مستيقظاً متحسباً لأي طارئ حارساً للثورة في وقت نام فيه الكثيرون وقفلوا.
وطالب دقلو قيادات جنوب دارفور بتشديد الرقابة على السلع المدعومة خاصة الدقيق والوقود مشيراً إلى أن الدولة تدفع أموال طائلة لدعم هذه السلع حتى تصل للمواطن بأسعار في متناوله.
وقال دقلو يجب أن يكون للمجتمع الرياضي بولاية جنوب دارفور دور فى التغيير وتقديم رؤية لحل قضايا الولاية الملحة مثل تطوير مستشفى نيالا الذي يعاني من وضع كارثي داعياً إياهم لتحمل مسئولياتهم كاملة والتعاون مع والي الولاية اللواء الركن هاشم خالد.
وأعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو دعمه وتنبنيه لفريق الوادي نيالا ممثل جنوب دارفور في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم وان يكون دعم الرياضة بدارفور من أولوياته.
وإلتقى الفريق اول محمد حمدان دقلو حيمدتي عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع بنيالا قيادات معسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور .
وقال دقلو في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) ان الاجتماع مع النازحين ناقش مشاكل : الزراعة ، السلاح والمتفلتين من داخل وخارج المعسكرات مبيناً أنهم طالبوا بالاسراع في إنجازملف السلام بجانب عودة المنظمات التى خرجت من السودان ولديها مشاكل داخلية للعمل في مجالات الاغاثة .
ووصف الفريق أول محمد حمدان دقلو مطالب النازحين بالمشروعة والعاجلة ولاتتطلب التأخير موضحاً أنه فيما يتعلق بملف السلام فإن الاجتماعات مازالت مستمرة فى الخرطوم بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وأن هناك ملفات لم تحسم بعد مؤكدأ ان قضية السلام إولوية قصوى بالنسبة لهم وان عملية التفاوض ستبدأ في ال 14 من الشهر المقبل كما هو مقرر لها.
نيالا 29-9 -2019(سونا)