الهلال يتاهل الي دوري مجموعات أبطال أفريقيا والجماهير تحمل هيثم مصطفى

صعد فريق الهلال السوداني الي دوري مجموعات الأندية الأفريقية أبطال الدوري بعد فوزه اليوم باستاده في إياب الدور الأول على ضيفه انيمبا النيجيري بهدف لمهاجمه محمد موسى في مطلع الشوط الثاني من كرة يسارية قوية سكنت شمال الحارس النيجيري معلنة تأهل الفريق و المحافظة على تواجد السودان في مجموعات البطولة الكبرى للاندية الافريقية .
و كان لقاء الذهاب بمدينة ابا النيجيري قد انتهى بالتعادل السلبي لينتظر الهلال قرعة المجموعات التي تواجد فيها كثيرا ويأمل جمهوره في استعادة ذكريات ملاحم خاضها وحقق فيها انتصارات مدوية.
وعقب المباراة احتفلت جماهير الهلال بالتأهل وحملت الكابتن هيثم مصطفى المدرب العام للفريق وصانع افراحه في البطولات الافريقية.
الخرطوم 29-9-2019م (سونا)