توجيه لإنشاء مشاريع انتاجية لاستيعاب للشباب

وجه والى الخرطوم المكلف الفريق ركن احمد عابدون حماد هيئة تنمية الاعمال والصناعات الصغيرة بطرح مشاريع تستهدف الشرائح الفقيرة والخريجين والعمل على رفع الإنتاج والانتاجية وفتح فرص جديدة تستوعب الشباب.
وقال الوالى لدى لقائه اليوم بمكتبه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور معتصم السيد هاشم ومدير الهيئة الدكتور عبدالسميع حيدر، قال أن الولاية تستهدف عبر الهيئة اقامت مشاريع لخفض مستوى الفقر وإيجاد طرق تمويلية تكافلية للمجتمع المحلى.
وأشار عابدون لأهمية دخول الهيئة فى المشروعات التى تطرحها الولاية فى عدد من المجالات المتمثلة فى زيادة مواعين النقل وآليات نقل وجمع النفايات وحاضنات أنتاجية للخريجين واصحاب المهن .
عبدالسميع حيدر أوضح أن الهيئة طرحت عددا من المشروعات لمحاربة الفقر بتكلفة مليار جنيه بالاضافة لعمل حاضنات لتربية الاسماك فى مساحة 125 فدان لتشغيل 100 خريج بمشروع سندس الزراعى وتمليك 836 بص للأفراد لحل مشكلة المواصلات، كما ساهمت فى أحلال التاكسى وتوفير عربات البركة التى تعمل فى أسواق البيع المخفض للمساهمة فى محاربة أرتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والتى ضمن خطط الولاية الرامية لدعم الشرايح الضعيفة.
سونا