فيديو: تفاصيل ضرب صحفي بفعالية لرئيس وزراء السودان

تعرض عدد من الصحفيين لإنتهاكات واضحة من خلال منعهم من ممارسة عملهم في نقل فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك عقب عودته من الجولة الخارجية في مطار الخرطوم .
وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي تعرض الصحفي أحمد يونس للعنف من خلال منظمي الفعالية ومنعه من الدخول مما أدي شجار مع المنظمين.
واستنكر الصحفيون هذا المسلك الغريب من ممثلي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، وقد اعرب حمدوك عن أسفه لهذا الحادث.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الزعيم
2019/10/01 at 11:19 م (UTC 2) رابط التعليق
جونا ناس شرامه ورباطه وشماشه الا من رحم ربي…..
يدعون الرقي والتعليم والثقافة والتحضر والتقدم والحريه والسلام والعداله وهم لعمري ابعد مخاليق الله منها إلا من رحم الله……