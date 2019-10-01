فيديو: جمهور فيسبوك يطالب غندور بقصيدة البرجوكي التي اشتهر بها الثائر عثمان ذوالنون

شكر بروفيسور ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني يوم الثلاثاء الشعب السوداني بمناسبة تحقيق بثه المباشر 731,000 متابع للبث وكتب (اشكركم جميعاً والى لقاء قادم بإذن الله).
وأضاف غندور بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (كتب الكثير من اصدقائي والمتابعين لصفحتي على الفيسبوك ان اختم بالبرجوكي قصيدة الشاعر الراحل / يوسف البدوي حمد والتي يرددها الابن المناضل والثائر عثمان ذو النون احد ابرز رموز الثورة السودانية على الاطلاق واحييه من هذا المنبر، لكن يا شباب نحن ما عندنا نهاية نقدمها للشعب السوداني خلاف انشودة ( انا المسلم ) فهي التي تعبر عنا).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
البث المباشر الثلاثاء الموافق الاول من اكتوبر 2019
#البث_المباشريسعدني اليوم الحديث معكم عبر صفحتي الرسمية على الفيسبوك وتناول العديد من المواضيع المهمة في الساحة السياسية وحزبنا، شاكراً تفاعلكم وإن شاء الله نلتقي في البث المباشر القادم اخر هذا الشهر
Geplaatst door Prof.Ibrahim Ghandour op Dinsdag 1 oktober 2019