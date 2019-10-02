السلطات المصرية تطلق سراح الطالب وليد عبدالرحمن حسن سليمان

أكدت السفارة السودانية بالقاهرة في بيان صحفي أصدرته اليوم إطلاق السلطات المصرية سراح الطالب السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان مبينة أنه سيغادر القاهرة مساء يوم الاربعاء بطيران تاركو برفقة القنصل المستشار خالد محمد على والمستشار علاء الدين فؤاد سليمان.
وفيما يلي تورد سونا نص بيان الملحقية الاعلامية بسفارة جمهورية السودان – القاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم
سفارة جمهورية السودان – القاهرة
الملحقية الاعلامية
الأربعاء 2اكتوبر 2019م
بيان مهم
بحمد الله وتوفيقه تكللت المساعى التى ظلت تبذلها وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة خلال الأيام الماضية واتصالاتها ومتابعاتها المستمرة مع السلطات المصرية بإطلاق سراح الطالب السودانى وليد عبد الرحمن حسن سليمان،ونطمئن أسرته والشعب السودانى قاطبة أنه فى معية أسرة السفارة وهو بصحة جيدة وسيغادر الى السودان مساء اليوم الأربعاء بطيران تاركو برفقة القنصل المستشار خالد محمد على والمستشار علاء الدين فؤاد سليمان.
وأكد سعادة القائم بالأعمال الوزير المفوض إدريس محمد على أن قيادة وزارة الخارجية وعلى رأسها معالى الوزيرة أسماء محمد عبد الله وسعادة الوكيل السفير صديق عبد العزيز ظلت تتابع القضية بكل اهتمام وكانت توجيهاتها هى الهادية للسفارة فى تحركاتها الحثيثة، بجانب المتابعات المتصلة لإدارتي القنصليات وشؤون الجاليات، وشؤون مصر، وتجدد السفارة حرصها التام على رعاية السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة وضمان كرامتهم وسلامتهم وهو ما يأتى فى مقدمة مهام وأولويات بعثات السودان بالخارج، والتحية للشعب السودانى العظيم الذى تفاعل بمختلف قطاعته مع القضية وضرب مثلا فى التضامن والمؤازرة.
وأوضح القائم بالأعمال أن العلاقات السودانية المصرية ذات خصوصية نابعة من القواسم والمشتركات العديدة التى تجمع بين شعبي البلدين داعيا الى العمل على تعزيزها وتقويتها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
الخرطوم 2-10-2019(سونا)