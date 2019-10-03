تعطل 529 بصاً من أسطول شركة مواصلات الخرطوم

كشف تقرير رسمي عن تعطل 529 بصاً من جملة 692 من البصات التابعة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم وبحسب التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه فإن عدد البصات المرسيدس يبلغ 92 بصاً يعمل منها 8 بصات بينما 84 منها متعطل ، والمرسيدس 60 يعمل منها 10 فقط ، والميني بص عددها 75 المتعطل منها 45 ، وبصات اليوتونق بلغ عددها بحسب التقرير الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه 135 بصاً ويبلغ عدد المتعطل منها 117 ، والبصات ماركة آسيا عددهم 70 المتعطل منها 34، والدايو 751 بصاً ، المتعطل منها 143 ، والمفصلية عددها 10 المتعطل منها 7 ، وبصات الهايقو عددها 75 بصاً والمتعطل 49.
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
ياسين سليمان
2019/10/03 at 12:36 م (UTC 2) رابط التعليق
الصحيح هو:
تقرير رسمي عن تعطل 529 بصاً من جملة (((1268))) من البصات التابعة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم
و ليس
تقرير رسمي عن تعطل 529 بصاً من جملة (((692))) من البصات التابعة لشركة مواصلات ولاية الخرطوم