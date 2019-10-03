المريخ في أصعب مهمة أمام وداد الأمة

يخوض مريخ السودان نزالاً صعباً أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت السودان، في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة.
وسيكون رفاق أمير كمال مطالبين بتحقيق الفوز بأي نتيجة للوصول لدور الستة عشر، باعتبار أن مباراة الذهاب التي جرت بإستاد المريخ انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وكان المريخ قد فرط في فوز متناول يده عندما تقدم بالهدف الأول عن طريق مدافع الوداد وليد الكرتي الذي ناب عن الهجوم الأحمر، لكن الوداد تعادل بركلة جزاء ارتكبها الظهير الأيسر محمود أمبدة في الحصة الثانية.
يدخل المريخ لملعب المباراة بعديد المتغيرات على مستوي الدكة الفنية والتشكيلة الأساسية، حيث يشرف عليه مدرب جديد، هو الجزائري آيت الله عبد المالك الذي تم تعيينه خلفاً لكابتن إبراهومة، وتعتبر مباراة اليوم اختباراً حقيقياً للجزائري للوقوف على إمكانياته الفنية والتكتيكية وقدرته على إدارة المباريات الكبيرة، وتشمل خياراته: ( عبد الله أبوعشرين، أمير كمال، صلاح نمر، عماد الصيني، أحمد آدم بيبو، التاج يعقوب، ماماني رحماني، أحمد حامد التش، رمضان عجب، خالد النعسان وسيف الدين تيري.
وصل المريخ إلى المغرب فجر الأحد الماضي، وخاض عدداً من التدريبات، جهز خلالها الناخب الجزائري كتيبته من كافة النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية..
وبالمقابل يبدو الوداد المغربي الأقرب لبلوغ المرحلة القادمة من البطولة العربية، بحكم النتيجة التي خرج بها من أم درمان، حيث يكفي الفريق تعادلاً سلبياً لتحقيق مراده.
ويتسلح وداد الأمة بعاملي الأرض والجمهور أمام المريخ، حيث سيجد مساعدة كبيرة من أنصاره التي تحضر بكثافة خاصة في المواعيد الكبيرة.
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