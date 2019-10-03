هلال الجبال يضع حداً لغرور الهلال..!

وضع الهلال كادوقلي حداً لغرور الهلال العاصمي، عندما تفوق عليه بهدفين كقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء بملعب الجوهرة الزرقاء، لحساب الجولة الثالثة من الدوري السوداني الممتاز، ليدفع مدربه صلاح محمد آدم، ثمن الاعتماد على تشكيل غلب عليه البدلاء والشباب. الفوز هو الأول لأسود الجبال، ليرتقي أربعة مراكز (الخامس بخمس نقاط) بينما ظل الأزرق العاصمي ثالثاً (ست نقاط).
افتتح وليد الشعلة التسجيل بعد مرور 13 دقيقة، مترجماً هجمة منظمة محورها الطرف اليمين الشاب أحمد الفاتح، إلى جانب نزار حامد وإبراهيم دوشكا.
تراجع الأداء كثيراُ بعد الهدف، وتعددت أخطاء التمرير، ولم ينجح أي من الفريقين في تنظيم ألعابه والتدرج بالكرة، أو صناعة فرص حقيقة، إلى أن ظهر محمد دراج وهو يطيح بأضمن فرصة من وضعية انفراد (د 43)، وكرر صهيب الثعلب المشهد بعد مرور دقيقتين (د 45) في مواجهة مباشرة مع الحارس محمد عبد الله.
سدد الشعلة أجمل وأقوى كرات المباراة (د 51) ونابت العارضة عن الأسود في الصد.
أدرك سيف مساوي التعادل للضيوف (د 58) من خطأ دفاعي، أكمله الحارس يونس الطيب، الذي فلتت الكرة من بين يديه.
وضع البديل توك طونغ، أصحاب الأرض في وضع محرج عندما سجل ثاني الأهداف (د 66) مستفيداً من تعثر البديل الآخر، أبو عاقلة عبد الله.
حاول أبناء الجنرال صلاح، الخروج من الموقف الصعب بإحراز هدف التعادل على الأقل من عديد المحاولات، لكن دون فائدة.
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