عودة مبابي إلى قائمة منتخب فرنسا واستبعاد بوغبا

استبعد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديديه ديشان لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا من تشكيلة الديوك التي اختارها الخميس للمباراتين أمام أيسلندا في 11 أكتوبر وتركيا في 14 منه، ضمن تصفيات يورو 2020.
وخلت التشكيلة التي شهدت عودة نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ولاعب وسط تشلسي نغولو كانتي وحارس مرمى مرسيليا ستيف مانداندا، من أسماء لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال بتيس الإسباني نبيل فقير الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته، ومدافعي مانشستر سيتي ايميرك لابورت، وبرشلونة الإسباني صامويل أومتيتي المصابين.
ويعاني بوغبا الذي استبعد أيضا من تشكيلة “الشياطين الحمر” في مواجهتهم لفريق ألكمار الهولندي الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، من مشكلة في القدم، علما بأنه شارك في مباراة فريقه ضد أرسنال الإثنين (1-1) في الدوري الإنجليزي.
ولم يشارك كانتي الذي تعرّض مطلع الموسم لاصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مع منتخب بلاده في المباراتين أمام ألبانيا وأندورا الشهر الماضي.
من جانب اخر، يعود لاعب وسط توتنهام تانغي ندومبيلي إلى خط وسط أبطال العالم.
وتلعب فرنسا أمام أيسلندا في ريكيافيك الجمعة قبل أن تستضيف تركيا في ستاد دو فرانس بعد ثلاثة أيام.
ويحتل المنتخب الفرنسي، المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف تركيا، وأمام أيسلندا (12 نقطة) وألبانيا (9 نقاط) ومولودافيا (3 نقاط) وأندورا (بدون نقاط).
وضمت القائمة في حراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، هوغو لوريس (توتنهام )، ستيف مانداندا (مرسيليا)، والدفاع كلا من لوكا دينيي (إيفرتون )، ليو دوبوا (ليون)، كليمان لانغليه (برشلونة )، لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ )، رافايل فاران (ريال مدريد )، كورت زوما (تشلسي )، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)
وفي الوسط نغولو كانتي (تشلسي) بليز ماتويدي (يوفنتوس )، تانغي ندومبيلي وموسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ)، وللهجوم وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان ايكوني (ليل)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).
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